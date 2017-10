Mercedes roept wereldwijd miljoen auto's terug ADN

10u54

Bron: ANP 0 REUTERS Auto Mercedes roept wereldwijd ruim een miljoen auto's terug naar de garage wegens een mogelijk defect aan de airbags. Volgens Mercedes-moederbedrijf Daimler kan door het defect de airbag aan de bestuurderskant spontaan uitklappen. Dat heeft in enkele gevallen tot lichte verwondingen geleid.

Het gaat onder meer om 400.000 auto's in Groot-Brittannië en 495.000 in de Verenigde Staten. Of er ook auto's met het probleem in ons land rondrijden is nog onduidelijk. De auto's zijn gebouwd na 2012 en het gaat om verschillende types en modellen.

Het defect staat los van eerdere problemen met airbags van de inmiddels failliete Japanse auto-toeleverancier Takata. Daardoor vielen meerdere dodelijke slachtoffers en moesten miljoenen auto's terug naar de garage.