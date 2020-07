Mercedes roept wereldwijd 135.000 auto's terug door defecte airco TT

23 juli 2020

20u49

Bron: Belga 0 Auto Het Duitse autobedrijf Mercedes-Benz roept 135.000 auto's terug vanwege een mogelijk defecte airconditioning. Het gaat om de A-klasse modellen die tussen september 2017 en februari 2019 werden gebouwd.

De condensatiewaterleiding zou verkeerd gemonteerd kunnen worden waardoor er water in het interieur van de auto's kan terechtkomen, aldus fabrikant Daimler. In Duitsland gaat het om 26.800 auto's, de rest van de defecte wagens bevinden zich in het buitenland.

Daarnaast worden ook nog eens 20.000 auto's van de C-klasse, GLC en AMG GT die tussen april 2018 en november 2019 werden gebouwd, teruggeroepen vanwege een probleem met de software.

In beide gevallen kunnen de auto's binnen een half uur worden gerepareerd, aldus Daimler nog.