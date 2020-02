Mercedes roept bijna 300.000 wagens terug wegens brandgevaar kv

13 februari 2020

19u58

Bron: Belga 0 Auto Autobouwer Daimler roept wereldwijd bijna 300.000 auto's van het merk Mercedes-Benz terug wegens brandgevaar. Het gaat om diesels van de modellen E-Klasse en CLS, gebouwd van 2015 tot 2019, zo meldt de Duitse transportautoriteit.

Er is sprake van kortsluitingsgevaar in bepaalde stroomkabels bij vochtinsijpeling, wat tot brand zou kunnen leiden. Er is een uurtje werk nodig om het probleem op te lossen.

In Duitsland moeten zowat 105.000 auto's terug naar de garage. Voor België waren er vanavond geen cijfers beschikbaar.