Mercedes opent aanval op Tesla met nieuwe elektrische auto met groter rijbereik

Weet jij wanneer je de distribu­tie­riem van je auto moet vervangen? “Dit kan een tikkende tijdbom zijn voor je portefeuil­le”

Problemen met de distributieriem kunnen fataal zijn voor je auto. En de herstelkosten kunnen in de duizenden euro’s oplopen. Het is een onderdeel om tijdig in de gaten te houden dus. Maar wat is een distributieriem juist? Wanneer moet je hem moet vervangen en kan je dat zelf zien? En zijn er automerken die extra gevoelig zijn voor de slijtage ervan? HLN-mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn legt uit: “Bij deze populaire motoren zijn er gekende problemen.”