Mercedes onthult futuristische auto zonder stuur HR

08 januari 2020

13u58

Bron: ANP 6 Auto De Duitse autofabrikant Daimler heeft op de techbeurs CES in Las Vegas een futuristische auto zonder stuur onthuld. De Mercedes-Benz AVTR komt voorlopig niet op de markt, maar moet ons een idee geven van hoe mens en auto in de ‘zeer verre toekomst’ zullen versmelten.

De auto van Mercedes heeft, in plaats van het stuur, een bediening in het middenconsole. Als de bestuurder de hand opsteekt, projecteert de auto een keuzemenu op de handpalm. Mens en machine worden één, is de gedachte van Mercedes. De wagen komt nog niet op de markt, is een idee voor de verre toekomst.



Mercedes noemde de auto VISION AVTR. Die naam is gebaseerd op de 3D-film Avatar. De regisseur daarvan, James Cameron, hielp bij de ontwikkeling en woonde de presentatie bij.

De ontwerpers dachten na over een auto die mensen halverwege de 22e eeuw zouden gebruiken. De wagen kan niet alleen vooruit en achteruit, maar ook opzij rijden. De wagen moet elektrisch aangedreven zijn, met een accu van materialen die opnieuw te gebruiken zijn.

Op de techbeurs in Las Vegas lanceerden ook andere merken hun nieuwe ‘auto’s van de toekomst’. Zo stort ook Sony zich op de automarkt: het Japanse technologiebedrijf toonde een elektrische conceptauto, de Vision-S, die vol zit met Sony-sensoren.

Hyundai gaat dan weer vliegende taxi's ontwikkelen voor Uber. De Zuid-Koreanen zijn al een tijdje bezig met een vliegende auto, de Personal Air Vehicle. Die is elektrisch aangedreven en kan verticaal opstijgen en dalen. In de lucht moet de vliegende Hyundai een topsnelheid van 290 kilometer per uur hebben. De wagen kan op enkele honderden meters hoogte vliegen, met een bereik van ongeveer 100 kilometer.