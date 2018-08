Mercedes-logo gestolen? Dan werken je remmen minder goed Bart Lelieveld

23 augustus 2018

19u11

Bron: AD.nl 6 Auto Dieven hebben het gemunt op logo's van Mercedessen en dat levert gevaarlijke situaties op. Volgens de Nederlandse politie werken de remmen en airbag dan minder goed.

Het politiekorps Leidschenveen-Ypenburg in de grootstad Den Haag meldt dat met name de logo's van de Mercedes-modellen A- en B-Klasse populair zijn en van de auto's worden gerukt. Achter het embleem zit echter een radar verwerkt, die onder meer de afstand tot de voorganger in de gaten houdt en bij een dreigende botsing het automatisch noodremsysteem en de airbags activeert.



Als het logo en de radar weg zijn, krijgt de bestuurder bij het starten van de auto een foutmelding in het dashboard te zien. Bovendien werken het automatisch remsysteem en de airbags door het ontbreken van de radar niet optimaal.

Wijkag Bezuidenhout on Twitter Nieuwe rage: het stelen van Mercedes emblemen uit de gril van de auto. Dit embleem zit vol met aangesloten electronica.