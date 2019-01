Mercedes lanceert auto die “nooit meer kan verongelukken” Erik Kouwenhoven

28 januari 2019

20u09

Bron: AD.nl 27 Auto Mercedes-Benz heeft een nieuwe conceptcar ontwikkeld die is voorzien van de allernieuwste veiligheidstechnologie en zelflerende kunstmatige intelligentie. De auto kan hierdoor volgens het Duitse merk niet meer verongelukken. Dat zegt de R&D-baas van Mercedes, Ola Kalennius, tegen Motoring.com.

“Zaken als autonoom rijden en geavanceerde hulpmiddelen helpen om verkeersongevallen te verminderen, omdat vrijwel alle ongevallen menselijke fouten zijn”, aldus Kalennius. Hij liet doorschemeren dat kunstmatige intelligentie (AI) deel zou uitmaken van het nieuwe veiligheidsconcept. Volgens hem is een deel van de technologie in de nieuwe conceptcar - ESF genaamd - bijna klaar voor productie en kan deze in toekomstige voertuigen worden geïmplementeerd.

Het idee is dat de auto wordt bestuurd door constant lerende AI en een enorme hoeveelheid cloud computing-rekenkracht. Deze kan te allen tijde alles zien, waardoor niemand meer hoeft te sterven tijdens het rijden in een auto. “We zullen halverwege dit jaar tonen hoe de toekomst van verkeersveiligheid eruit zal zien,” aldus Kalennius. Die timing wijst op een mogelijke onthulling op de Frankfurt Motor Show in september.