Mercedes gaat strijd aan met Tesla Redactie

04 september 2018

19u10

Bron: Belga 1 Auto De Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz heeft in Stockholm de eerste wagen voorgesteld van zijn nieuwe volledig elektrische dochtermerk EQ. De EQC, een middelgrote SUV, is het eerste van een hele reeks elektrische modellen die Mercedes plant. Tegen 2022 wil het Duitse luxemerk in elk segment een elektrische variant hebben. Mercedes investeert daar zowat 10 miljard euro in.

De Duitse merken hebben nu echt de aanval ingezet op de Amerikaanse fabrikant van luxueuze elektrische wagens Tesla, die tot dusver in het luxesegment met weinig concurrentie rekening moest houden. Analisten verwachten dat Tesla marktaandeel zal kwijtspelen van zodra de traditionele Duitse automerken hun deel van die markt komen opeisen.

Ook Volkswagens luxedochter Audi stelt op 17 september in de Verenigde Staten, de thuismarkt van Tesla, zijn eerste volledig elektrische SUV e-tron voor. Aanvankelijk was die presentatie voor eind augustus gepland in Brussel, waar de e-tron gebouwd zal worden. Maar die plannen werden uiteindelijk gecanceld, waardoor Mercedes Audi in snelheid genomen heeft.

Mercedes verwacht dat tegen 2025 zowat 15 tot 20 procent van de verkoop geëlektrificeerde wagens (elektrisch of hybride) zullen zijn. De autobouwer zal de elektrische modellen fabriceren op dezelfde productielijn als de modellen met verbrandingsmotor. Mercedes heeft wereldwijd ondertussen acht sites voor batterijproductie gebouwd: vijf in Europa, twee in Azië en één in de Verenigde Staten.

Vermogen van 300 kW of 408 pk

De EQC krijgt twee elektromotoren op de voor- en achteras, goed voor een gecombineerd vermogen van 300 kW (408 pk). Om het verbruik terug te dringen en voor meer dynamisme te zorgen zijn beide motoren verschillend geconfigureerd: de voorste motor is geoptimaliseerd voor efficiëntie, de achterste voor dynamisme. Mercedes claimt voor de auto een autonomie van meer dan 450 kilometer. De autobouwer noemt de EQC zelf een crossover SUV, gepositioneerd tussen SUV en SUV coupé. De auto heeft een lithium-ion batterij van 80 kWh en accelereert van 0 tot 100 km/u in 5,1 seconden.

De productie van de EQC zal begin volgend jaar van start gaan, de verkoop midden 2019.