Mercedes-Benz verkocht vorig jaar in België zeven keer meer geëlektrificeerde auto's

De Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz heeft vorig jaar in België 6.649 elektrische of plug-inhybrideauto's verkocht, een stijging met 613 procent ten opzichte van 2019. Daarmee had een op de vijf nieuwe wagens van Mercedes-Benz in België vorig jaar een stekker, zo heeft Pierre-Emmanuel Chartier, de topman van Mercedes-Benz Belux, woensdag gezegd in een gesprek met Belga.

Mercedes-Benz maakt zich op basis van eigen berekeningen sterk dat de autobouwer vorig jaar wist te voldoen aan de strengere Europese CO2-emissienormen. Volgens Chartier droeg de Belgische divisie daartoe bij en haalde ze de doelstellingen die vanuit het Duitse moederhuis gesteld waren.



In België kende Mercedes-Benz in 2020 naar eigen zeggen een veelbelovende start van de autoverkoop, met een "uitstekend" autosalon van Brussel, die nadien in de kiem gesmoord werd door de wereldwijde coronapandemie. De autobouwer sloot in ons land het jaar af met 31.758 inschrijvingen van nieuwe wagens, tegenover 37.938 in 2019. Die afname met 16,3 procent bleef evenwel een stuk onder de daling van de totale nationale markt, die 21,5 procent terugviel. Mercedes-Benz zag daardoor in België zijn marktaandeel stijgen van 6,9 procent in 2019 naar 7,4 procent vorig jaar.

Vooral de compacte Mercedes A-Klasse kende vorig jaar een groot succes in België, en was de populairste wagen in Brussel en de op vier na populairste in Vlaanderen. Zustermerk Smart, dat sinds 2020 alleen nog elektrische motorisaties aanbiedt, zag het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's vorig jaar in België terugvallen tot 152, van 224 in 2019.

Ondanks de annulatie van het autosalon van Brussel vanwege de coronacrisis deze maand, biedt Mercedes-Benz zoals zowat al zijn concurrenten toch salonvoorwaarden. "We zorgen voor een combinatie van een digitale salonbeleving met een fysieke. Want we hebben nog steeds de mogelijkheid om klanten in de showrooms te ontvangen, voor een 'minisalon'", zegt Chartier. "Dat neemt niet weg dat we volgend jaar graag willen terugkeren naar het salon van Brussel. Wij houden van de interactie met de bezoeker."