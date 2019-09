Mercedes-Benz stopt met ontwikkeling verbrandingsmotoren Erik Kouwenhoven

19 september 2019

07u11

Mercedes-Benz gaat zich compleet richten op het ontwikkelen van elektromotoren en accu's voor het bouwen van een vloot elektrische auto's. Dat meldt het Duitse autoblad Auto Motor und Sport.

Mercedes-Benz heeft net een compleet nieuwe generatie verbrandingsmotoren af waarmee het nog een flink aantal jaren vooruit kan. Maar het is hoogstwaarschijnlijk tevens de laatste generatie benzine- en dieselmotoren ooit voor het beroemde automerk, dat aan de basis stond van de automobiel.



Mercedes-Benz deelde dit mee bij monde van ontwikkelingschef Markus Schäfer. “We gaan ons richten op de ontwikkeling van accu's en elektrische aandrijflijnen”, zei hij tegen het toonaangevende Duitse autoblad Auto Motor und Sport. Schäfer zei dat er momenteel geen plannen zijn voor nieuwe ontwikkelingen qua verbrandingsmotoren.



Volkswagen heeft al eerder aangegeven dat het na 2025 geen auto's met verbrandingsmotor meer zal ontwikkelen. Het Klimaatakkoord van Parijs voorziet in een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Ook andere merken richten zich in toenemende mate op elektrische modellen. Veel nieuwe autofabrikanten in China hebben helemaal geen verbrandingsmotoren meer in hun gamma. Zij richten zich nu al puur op elektrische aandrijving.