Mercedes-Benz is het meest waardevolle automerk ter wereld Erik Kouwenhoven

13 maart 2018

06u34

Mercedes-Benz is het meest waardevolle automerk ter wereld, aldus een rapport van Brand Finance. Het bedrijf schatte Mercedes-Benz in op 43,9 miljard dollar, een stijging van 24 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De belangrijkste oorzaak van deze stijging was volgens Brand Finance de toename van de autoverkopen met 9,9 procent tot 2,3 miljoen voertuigen. De positie van Mercedes-Benz in de ranglijst is niet het enige intrigerende van lijst. Toyota werd namelijk verbannen naar de tweede plek met een waarde van $ 43,7 miljard, terwijl BMW met zes procent steeg naar 41,8 miljard dollar.

SUV’s

Volgens Brand Finance hebben Japanners hun focus verlegd van Toyota naar meer premium merken, waaronder Mercedes-Benz en is dat een van de redenen dat het merk met de ster bovenaan staat. "Mercedes-Benz heeft de auto uitgevonden en leidt nu de industrie met een merkstrategie die is gericht op het opnieuw uitvinden van de auto", aldus David Haigh, CEO van Brand Finance. "Hun succes komt vooral voort uit de introductie van een nieuwe generatie SUV's en een soepele evolutie van nieuwe technologieën om af te stappen van traditionele verbrandingsmotoren."

Sterkste stijger

Na Mercedes, Toyota en BMW zijn in de top 10 ook te vinden Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi en Chevrolet. Snelste stijger was afgelopen jaar Aston Martin met een stijging van 268 procent. Andere merken die een grote sprong in waarde maakten, waren de Chinese autofabrikant BYD (211 procent), de eveneens Chinese firma Haval (124 procent), Tesla (106 procent), Jaguar (105 procent) en Smart (103 procent).