Mercedes-Benz GLA gaat elektrisch als EQA Kristof Winckelmans - www.fangio.be

26 februari 2020

10u56

In onze contreien gaat het openbare leven tegenwoordig spontaan op de rem staan van zodra er drie witte vlokken uit de lucht dwarrelen, maar in het Hoge Noorden zijn ze (voorlopig) wel nog vertrouwd met metersdikke sneeuwtapijten. Met een volledig elektrisch prototype op Mercedes GLA-basis daarentegen…

Vooraleer je tot de conclusie komt dat de 79.000 euro kostende Mercedes-Benz EQC toch geen spek naar jouw bek en/of portefeuille is, wil Das Haus je graag laten weten dat de ontwikkeling van de wat compactere (lees: goedkopere) EQA zich intussen in een vergevorderd stadium bevindt. In afwachting van de officiële lancering, die nog dit jaar gepland staat, warmt Mercedes-Benz ons alvast op met een aantal zelfgemaakte ‘spyshots’ van een goed ingeduffelde testmule.

De foto’s, gemaakt tijdens de gebruikelijke wintertests in het noorden van Zweden, geven aan dat de EQA de elektrische evenknie van de nieuwe GLA moet worden. En da’s best opvallend, want de in 2017 voorgestelde EQA Concept was nog duidelijk geïnspireerd was op een klassieke A-Klasse. Over de technische specificaties, de autonomie en de prijs tasten we voorlopig nog in het duister, ook op het Salon van Genève lijkt Mercedes-Benz de voorrang te willen geven aan de nieuwe plug-in hybride versies van de GLA en CLA, bovenop de langverwachte E-Klasse .