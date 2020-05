Meeste auto’s hebben lang stilgestaan: welke problemen levert dat op? HR

10 mei 2020

07u36

Bron: Belga 5 Auto Door de coronacrisis hebben heel wat wagens een lange tijd stilgestaan, of ze zijn enkel gebruikt voor korte ritten. Volgens mobiliteitsclub VAB zouden de komende weken dan ook bij veel bestuurders waarschuwingslampjes kunnen gaan branden.

Uit een online enquête die VAB uitvoerde bij bij meer dan 10.000 automobilisten blijkt dat we de wagen tijdens de ‘lockdown-light’ veel minder gebruikt hebben. Zo is 7 procent van de wagens de hele tijd blijven stilstaan en werd meer dan 1 op de 4 wagens slechts sporadisch gebruikt.

Omdat de wagen vaak voor korte ritten gebruikt is, werd de batterij eerder ontladen dan opgeladen. “Om een batterij op te laden, moet je minstens 30 kilometer rijden aan een constante snelheid, liefst op de autosnelweg”, klinkt het bij VAB. Maar uit de bevraging van VAB blijkt dat slechts 8 procent van de mensen die ook tijdens de lockdown-light aan het werk waren; nog ritten van meer dan 30 kilometer gereden heeft. Daarentegen maakte 66 procent wel ritten van minder dan 5 kilometer.

Naast batterijproblemen verwacht VAB ook meer roetfilterproblemen, omdat de roetfilters een lange tijd niet hebben kunnen regenereren. Voor de regeneratie van een roetfilter moet immers aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. “De regeneratie wordt pas begonnen als er een drukverschil gemeten wordt voor en na de filter, dat erop wijst dat de filter verzadigd is”, aldus VAB.

“Bovendien moet de motor op bedrijfstemperatuur zijn en wordt de temperatuur in de uitlaat nog verhoogd tot 500 à 600 °C tijdens de regeneratie. Het duurt ongeveer 10 kilometer voor de wagen op bedrijfstemperatuur is. De rit moet ook voldoende lang duren om de regeneratie, waarbij de opgehoopte roet in de filter verbrand wordt, helemaal af te werken. Dit is ook zo'n 10 kilometer (aan minstens 70 km/u).”

Als de regeneratie pas start aan het einde van een rit, en je daarna een hele reeks korte ritten maakt, heb je volgens VAB mogelijk een probleem door vele onafgewerkte pogingen. Bij aanhoudende problemen moet een geforceerde regeneratie door de garage worden uitgevoerd. “Het best ga je zo snel mogelijk naar de garage als het roetfilterlampje blijft branden, want een nieuwe roetfilter kost al snel meer dan 1.000 euro”, waarschuwt VAB.

