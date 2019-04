Meest beschimpte automerk stopt ermee in West-Europa Erik Kouwenhoven

16 april 2019

06u48

Bron: AD.nl 1 Auto Lada is vermoedelijk het automerk waarover de meeste moppen zijn verzonnen. Binnenkort komt daar een einde aan, want het Russische merk heeft aangekondigd te stoppen met de verkoop in West-Europa.

De hoge uitstootnormen van Europa hebben het merk volgens een woordvoerder van Autovaz - de firma die eigenaar is van Lada - hier de das omgedaan. Dat meldt de Duitse afdeling van het Russische persagentschap Sputnik. Lada vreest dat andere Europese landen ook steeds meer op de uitstootnormen gaan sturen en stopt daarom met het exporteren van Lada's.



In Rusland zelf is Lada nog redelijk populair, met een jaarlijkse verkoop van zo'n 350.000 exemplaren.



Voordat het straks niet meer kan, hier nog één flauwe Lada-mop: hoe kun je de waarde van een Lada verdubbelen? Door de tank vol te gooien.