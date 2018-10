Meerderheid Vlamingen voorstander om systeem bedrijfswagens af te bouwen HR

04 oktober 2018

06u30

Bron: Belga 0 Auto Een meerderheid van de Vlamingen staat ervoor open om het systeem van bedrijfswagens af te bouwen. Ook bij de bezitters ervan staat de deur op een kier, schrijft De Standaard op basis van een rondvraag van het Hiva (KU Leuven). Dat ondervroeg parallel met het burgeronderzoek Curieuzeneuzen ruim 28.500 deelnemers.

Uit de bevraging blijkt dat 73 procent van hen er vrede mee heeft om het systeem van de ­bedrijfswagens te ontmoedigen. De helft (50,4 procent) is een sterke voorstander van een afbouwscenario, 22,2 procent gaat "eerder akkoord".

Interessant is dat de deel­nemers aan het burgeronderzoek zelf in grote mate een bedrijfswagen bezitten. Zowat een derde (35 procent) heeft er één of meerdere, 71 procent maakt meermaals per week gebruik van de eigen wagen om naar het werk te rijden. De deelnemers van het burgeronderzoek zijn dus voor een deel de oorzaak van de vele pendelkilometers in Vlaanderen, maar ze staan ook open voor oplossingen.

Mobiliteitsbudget

Bij de deelnemers zonder bedrijfswagen is een grote meerderheid (84 pct) bijzonder happig om het systeem af te bouwen. Van zij die wel een bedrijfswagen hebben, staat de helft ervoor open.

Als alternatief schuiven de ­ondervraagden de invoering van een mobiliteitsbudget voor alle werknemers naar voren. Drie kwart van hen is daarvoor gewonnen. Het fors opdrijven van investeringen in openbaar vervoer (bijna 90 procent voorstanders) en het invoeren van heffingen op autogebruik (een kleine helft) zijn maatregelen waar de 28.500 respondenten in meerdere of mindere mate mee instemmen.