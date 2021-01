Meer dan helft nieuwe auto’s in Noorwegen elektrisch

Noorwegen voert al jaren een beleid waarbij eigenaren van elektrische auto’s voordelen genieten ten opzichte van auto’s op benzine of diesel. Zo betalen ze minder belasting en zijn ze voordeliger uit op tolwegen en veerponten. Ook mogen ze gebruik maken van busbanen. Stroom is bovendien relatief goedkoop in Noorwegen omdat er veel wordt gewonnen middels waterkrachtcentrales.

In 2019 was al 42,4 procent van alle nieuwe auto's in Noorwegen volledig elektrisch. Toen was Tesla nog het merk dat de meeste elektrische auto’s verkocht. Vorig jaar is het Amerikaanse bedrijf ingehaald door Volkswagen dat met de ID.3 zijn eerste volledig elektrische auto begon te leveren.