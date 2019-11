McLaren Elva heeft dak noch voorruit (en toch wil iedereen hem hebben) Redactie

13 november 2019

11u42

Bron: www.fangio.be 0 Auto De Britse sportwagenbouwer McLaren heeft zopas een nieuwe supercar voorgesteld: de op de Senna gebaseerde Elva, een moderne remake van de McLaren-Elva uit de jaren ’60. Er worden slechts 399 exemplaren van gebouwd, elk met een prijskaartje van… 1,8 miljoen euro.

Ingewijden wisten natuurlijk wel dat er iets op til was binnen McLaren’s meest extreme Ultimate Series, maar voor de doorsnee autoliefhebber kwam de presentatie van deze gloednieuwe Elva toch als een donderslag bij heldere hemel. Je moet bovendien al over heel wat autobagage beschikken om deze nieuwkomer correct te kunnen kaderen: in feite brengt deze Elva hulde aan de gelijknamige McLaren-Elva’s, vederlichte racewagens die oprichter Bruce McLaren in de jaren ’60 produceerde in samenwerking met het door Frank G Nichols gestichte Elva Cars. Blijkbaar had McLaren er veel voor over om de Elva-benaming van onder het stof te halen, ze legden zelfs een aardig bedrag op tafel om de rechten op de naam terug te vorderen.

Hoewel de Elva de technische bouwstenen van de Senna overneemt, inclusief een uit koolstofvezel opgetrokken monocoque en de gekende 4 liter-V8 biturbo met 815 pk en 800 Nm, is de Britse supersporter wel een veel radicalere auto geworden. Geheel in lijn met de Britse ‘light is right’-filosofie doet de Elva het zelfs zonder dak of voorruit (al kan je er optioneel wel nog eentje bijbestellen), een ‘manco’ dat McLaren echter opvangt met het innovatieve McLaren Active Air Management System (AAMS). Dit systeem met deflectoren geleidt de luchtstroom rond de inzittenden, zodat ze het pure cabriogevoel kunnen ervaren – maar dan zonder vervelende bijwerkingen.

McLaren is van plan om, net als bij de P1, Senna en Speedtail, de productie te beperken tot 399 exemplaren. Kwestie van de toekomstige eigenaars, die minstens 1,72 miljoen euro uit hun zakken zullen moeten opdiepen, toch een ‘veilige’ belegging te garanderen…