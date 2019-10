Maximum van 130 op Duitse Autobahn weggestemd mvdb

18 oktober 2019

16u53

Bron: ANP 8 Auto Er komt geen maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de Duitse Autobahn. Een voorstel daartoe van de partij Die Grünen werd donderdag met overweldigende meerderheid weggestemd.

Op grote delen van de Duitse snelwegen mogen automobilisten zo hard als ze willen. Die Grünen wilden daar paal en perk aan stellen vanwege het milieu en de verkeersveiligheid en per 1 januari een maximum van 130 invoeren. In Duitsland wordt al jaren gediscussieerd over de snelheid op de snelweg.



Gisteren waren 498 parlementsleden tegen de beperking terwijl 126 parlementariërs voor stemden.