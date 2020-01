Man zonder armen blijkt extreem handig achter het stuur Erik Kouwenhoven

30 januari 2020

06u16

Bron: AD.nl 1 Auto Dat je niet per se armen hoeft te hebben om goed met een auto overweg te kunnen, bewijst Bartosz Ostałowski. De Pool is de eerste ‘armloze’ professionele driftcoureur ter wereld.

De inwoner van de tweede grootste Poolse stad Krakau heeft zichzelf geleerd om zonder armen mee te doen aan de autosport. Hij is de eerste man ter wereld zonder armen die beschikt over een racelicentie. Daarmee neemt hij de handschoen op in een driftkampioenschap waar hij aan dezelfde regels is onderworpen als zijn tegenstanders. Driften is een autorijtechniek waarbij de bestuurder de auto in een vloeiende zijdelingse beweging (dwars) door een bocht stuurt.

Alleen de besturing van de wagen doet deze coureur anders: hij schakelt met zijn rechterschouder, bedient de pedalen en de handrem met zijn rechtervoet en stuurt met… zijn linkervoet!

Aan de video te zien heeft hij het kunstje aardig onder de knie. Hij schudt de ene na de andere truc moeiteloos uit zijn mouw.