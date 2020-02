Man lacht zich letterlijk een ongeluk Erik Kouwenhoven

21 februari 2020

22u51 1 Auto Een inwoner van de Australische deelstaat Queensland heeft een bulderlach van jewelste gekregen nadat hij op de radio een grap had gehoord. Daardoor crashte hij en lag hij vervolgens zes dagen in het ziekenhuis.

De Australiër Shaun Kelly (alleen qua uitspraak een naamgenoot van de Ierse oud-wielrenner Sean Kelly, red.) luisterde naar de 4KQ radio-ontbijtshow toen hij op de M1 in Brisbane reed. De presentatoren van de show hadden het over kinderen die opgroeien. Een niet te vertalen Engelse woordgrap zorgde ervoor dat Shaun een vrachtwagen ramde en bewusteloos raakte.

Deze week belde Kelly met de zender om uit te leggen wat er precies was gebeurd. De Australiër bleef naar eigen zeggen lachen, ook toen hij na het ongeluk bijkwam en de toegestroomde omstanders vertelde hoe het was gebeurd. Toen de ambulance aankwam werd er tegen de artsen gezegd dat ze hem niet aan het lachen moesten maken omdat Kelly gewond kon zijn, maar hij was juist degene die de mop nog eens vertelde en ook de ambulanciers moesten er enorm om grinniken.

“Ik heb zes dagen in het ziekenhuis gelegen", vertelt Shaun tegen de radiozender. “En zes dagen lang kwamen er weer nieuwe verpleegkundigen en artsen vragen of ik het verhaal van mijn ongeluk wilde vertellen.”



Het lachen is Gary inmiddels wel vergaan, want van zijn vrouw mag hij nu niet meer tijdens het rijden naar de ochtendshow luisteren. Dit omdat hij al een keer eerder zó hard moest lachen dat hij bijna crashte.

Shaun deed zijn verhaal in het radioprogramma: