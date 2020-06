Man koopt auto en vindt voor 850.000 dollar aan cocaïne Erik Kouwenhoven

08 juni 2020

10u18 0 Auto Een Amerikaanse autokoper heeft kort nadat hij een wagen op een veiling had gekocht een geheim compartiment gevonden. Het bleek tjokvol cocaïne te zitten.

Wanneer je een tweedehands auto koopt, kun je soms nog voorwerpen aantreffen van vorige eigenaren. Kleingeld onder de stoelen, of een parkeerkaartje uit het bouwjaar van de auto bijvoorbeeld. Maar 34 bundels cocaïne vinden in een auto die je net gekocht hebt op een veiling, is van een heel andere orde.

Het overkwam een man uit Rio Grande Valley, in het uiterste zuiden van Texas. Volgens de lokale sheriff nam de eigenaar kort na de aankoop van de auto contact op. De man had in een verborgen compartiment aanvankelijk 17 pakketten gevonden die hij er verdacht uit vond zien.

Toen een drugshond zich ermee ging bemoeien, kwamen er nog eens 17 pakketten tevoorschijn, zo meldt de Laredo Morning Times. In totaal ging het om ruim 37 kilo met een straatwaarde van zo'n 850.000 dollar, omgerekend ruim 750.000 euro. In welk merk en type wagen de drugs zaten, is niet bekendgemaakt.



Eerder al vond een andere Texaan voor vier miljoen dollar aan heroïne en crystal meth in de banden van een zojuist door hem gekochte Ford F-150.