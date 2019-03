Maak kennis met 's werelds grootste SUV mvdb

04 maart 2019

15u43 0 Auto Nu Europa en Zuid-Oost-Azië in navolging van de Verenigde Staten massaal zwichten voor de SUV (Sport Utility Vehicle), moeten de rijken der aarde voor hun wagenpark ‘met iets aparts’ voor de dag komen. Iets wat je de steenrijke sjeik Hamdan al-Nahyan uit het emiraat Abu Dhabi geen twee keer moet zeggen. Zijn unieke, tien wielen tellende ‘Dhabiyan’ is naar eigen zeggen de grootste SUV ter wereld.

De sjeik combineerde het onderstel van een Amerikaanse Oshkosh-pantserwagen met onderdelen van een Jeep Wrangler. Onder de motorkap steekt een een krachtige 15.2 liter zescilinder Caterpillar-dieselmotor (600 pk). De record-SUV weegt meer dan 24 ton, meet in totaal 10,8 meter, heeft een breedte van 2,5 meter en heeft ten slotte een hoogte van 3,2 meter.



Sjeik al-Nahyan die bekendstaat als verwoed autoverzamelaar en zijn collectie regelmatig op Instagram de revue laat passeren, onthulde zijn speeltje begin dit jaar op een auto-evenement in het emiraat Sharjah.



Hoeveel het unieke voertuig heeft gekost, is een goedbewaard geheim. Op sociale media heeft de ‘Dhabiyan’ naast fans ook tegenstanders. Deze hekelen vooral het hoge verbruik van de dieselslurper, iets wat in het olierijke Abu Dhabi niet echt als een probleem wordt gezien.

