Maak kennis met de Rolls-Royce Boat Tail, “de meest verfijnde picknickplaats op aarde”

Rolls-Royce Motor Cars heeft het meest op maat gemaakte model in zijn lange geschiedenis voorgesteld: de Rolls-Royce ‘Boat Tail’, een cabriolet in nautisch thema waarvan de achterkant lijkt op het dek van een jacht en kan transformeren in ‘de meest verfijnde picknickplaats ter wereld’. De Boat Tail is vernoemd naar een serie zeer zeldzame Rolls-Royces uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw. Er worden maar drie exemplaren van gemaakt. Die drie ultra-exclusieve wagens hebben dezelfde ‘body’ maar zijn verder zwaar gepersonaliseerd.

De auto zou zo maar even 28 miljoen dollar (zo’n 23 miljoen euro) kosten. De Rolls-Royce Boat Tail is daarmee drie keer duurder dan de 9,7 miljoen dollar (7,9 miljoen euro) die Bugatti vraagt voor een Centodieci. Er zijn slechts drie exemplaren gebouwd, allemaal compleet aangepast om op ieder detail te voldoen aan de wensen van hun eigenaren. Hen is ook verzekerd dat er niet meer van worden gebouwd.

De auto op de foto’s is de eerste van de drie en is gemaakt in opdracht van een bijzonder gefortuneerde klant die daarnaast ook een originele Rolls Royce Boat Tail uit 1932 liet restaureren. Het duurde vier jaar om de auto met de hand te bouwen volgens de gedetailleerde specificaties van de niet bij naam genoemde klant.

‘Meesterwerk’

“Het resultaat is een van de meest opmerkelijke auto’s ooit in de geschiedenis. Ik zou zelfs zeggen dat het waarschijnlijk niet eens een auto is”, zei Torsten Müller-Ötvös, CEO van Rolls-Royce Motor Cars, terwijl hij donderdag de auto presenteerde in de fabriek in Goodwood. “Het is een meesterwerk.”

Coachbuild

Hoewel vermogende klanten al lang de mogelijkheid hebben om hun Rolls-Royce te laten personaliseren met hun favoriete bekleding of gadgets, is deze auto anders omdat er niéts standaard in zit. Alles is op maat.

De wagen werd gemaakt door een nieuwe divisie van Rolls-Royce genaamd “Coachbuild”. Alleen klanten die door het bedrijf zijn geselecteerd en uitgenodigd, hebben toegang tot Coachbuild-services.

Voor zijn eerste project benaderde Coachbuild drie zeer vermogende klanten die samenwerkten met Rolls-Royce-ontwerpers. Er werd een overeenkomst bereikt waarbij de drie klanten auto’s zouden krijgen die een gemeenschappelijke carrosserie delen, maar verder sterk gepersonaliseerd zouden zijn. De rijke klanten delen “een diepe waardering voor hedendaags nautisch ontwerp”.

Het resultaat is een bijna zes meter lange Grand Tourer met een afneembaar “luifel”-dak en een kenmerkende achterkant die de romp van een J-klasse zeiljacht nabootst. Alle carrosseriepanelen zijn nieuw, net als de superslanke led-koplampen en zelfs slankere achterlichten in een geknepen achterkant. Onder de lange motorkap bevindt zich de bekende 6,75-liter twin-turbo V12 van de Phantom met 563 pk.

In totaal is de auto voorzien van 1.813 volledig nieuwe onderdelen. Zelfs het geluidssysteem van de Phantom moest opnieuw worden ontworpen om ervoor te zorgen dat het optimaal zou werken in de Boat Tail. De wagen is met de hand afgewerkt in de favoriete kleur van de klant.

Vlinder

Het meest in het oog springende kenmerk is de achterkant van de wagen, waar het in het midden scharnierende houten achterdek zich opent als de vleugels van een vlinder en onthult wat Rolls een ‘hostingsuite’ noemt.

Als de panelen omhoog komen, verschijnen er cocktailtafels. Binnenin bevinden zich verder twee koelkasten die zijn ontworpen om champagne op perfect 6 tot 10 graden te houden, compartimenten voor kristallen champagneglazen, porseleinen servies en zilveren bestek van Christofle. Je krijgt er meteen ook een paar koolstofvezelkrukken bij en een matchende blauwe parasol die je kunt vastzetten in de achterkant van de auto.

“Wat u hier ziet, is waarschijnlijk, technisch, de meest verfijnde picknickplek op aarde”, aldus Müller-Ötvös.

