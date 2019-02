Maak kennis met de Ferrari F8 Tributo, de sterkste achtcilinder ooit Erik Kouwenhoven

28 februari 2019

16u46

Bron: AD.nl 1 Auto Ferrari heeft een nieuw model onthuld met de naam F8 Tributo. De auto is voorzien van de sterkste achtcilinder ooit in standaard productiemodel en is de opvolger van de Ferrari 488 GTB.

Het ontwerp van de F8 Tributo verschilt behoorlijk met dat van de 488 GTB. De voorkant inclusief de koplampen en motorkap is helemaal nieuw, net als de gehele achterzijde. Het opvallendste element daar is de nieuwe achterruit met louvres (een soort lamellen op de achterruit om zonlicht en warmte buiten te houden. Vooral populair in de jaren 80, red.), een knipoog naar de Ferrari F40. Verder zijn de deurdrempels opnieuw vormgegeven en heeft Ferrari talloze details verfijnd en gewijzigd.

De motor in de Tributo is een 3,9 liter-V8 met turbo's en is 720 pk sterk en beschikt over een koppel van 770 Nm. Niet geheel toevallig exact dezelfde cijfers als de McLaren 720S. Dat vermogen had de vorig jaar uitgebrachte Pista-variant van de F488 trouwens ook al, het basismodel deed het nog met 670 pk. De F8 Tributo-tweezitter sprint in slechts 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u, daarmee is hij even snel als diezelfde McLaren. Maar de topsnelheid is met 340 km/u één kilometer per uur langzamer dan de 720S.

Het gewicht is met 40 kilo gereduceerd ten opzichte van de standaard F488 GTB. De F8 Tributo weegt 1.330 kilo op de weegschaal. De McLaren? 1.283 kilo. Ook de aerodynamica werd verbeterd, evenals de koeling van de remschijven en in het interieur is een kleiner stuurwiel gemonteerd. Ook aerodynamische slimmigheden van de Pista zijn toegepast op de F8 Tributo. Dit resulteert in betere prestaties op het circuit en betere koeling voor de motor.

Het cijfer in de F8 slaat natuurlijk op het aantal cilinders en Tributo is niet meer of niet minder dan een eerbetoon aan de ondertussen al indrukwekkende stamboom van de modellen met een achtcilinder. De auto is te zien op het autosalon van Genève. Na de zomer komt de Tributo naar onze streken. De prijs is nog niet bekend.