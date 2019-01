Maak kennis met de Elevate, de auto met robotpoten Leo van Marrewijk

18 januari 2019

08u44

Bron: AD.nl 0 Auto Hij krijgt ‘het beste van wat zoogdieren en mensen kunnen’: de Elevate van Hyundai heeft op het eerste gezicht spectaculaire opties. Een concept van de ‘loopauto’, een robotvoertuig dat kan klimmen, rijden en reuzenstappen nemen, werd gelanceerd op de elektronicabeurs CES in Las Vegas.

“De Elevate kan mensen op plaatsen brengen waar nog nooit een auto is geweest’’, zegt David Byron, design manager van Sundberg-Ferar, het bedrijf dat samen met Hyundai verantwoordelijk is voor de vuurdoop van de Elevate. De makers verwachten onder meer veel van hun elektrisch aangedreven uitvinding bij reddingsoperaties. Hyundai spreekt zelf van een Ultimate Mobilty Vehicle (UMV), een voertuig dat elk terrein aankan. Dat zou onder meer een uitkomst zijn voor nooddiensten na natuurrampen.



Taxidiensten

In Elevate komt technologie uit elektrische voertuigen en robots samen, aldus de Zuid-Koreaanse fabrikant. Daardoor kan het voertuig zich ook in extreem moeilijk toegankelijk terrein voortbewegen. Ook voor mensen met een beperking en taxidiensten kan de Elevate uitkomst bieden, zo is de verwachting. Iemand met een rolstoel kan de Evelevate oproepen en vervolgens eenvoudig naar binnen rijden omdat het voertuig zich op de juiste hoogte kan instellen.



Voorname troef van het voertuig zijn de vijf beweegbare robotpoten, die elk een wiel hebben. Die poten kunnen reuzenstappen maken van anderhalve meter, bijvoorbeeld over een muur of brokken puin. Om te rijden, vouwen de poten zich in.



Volgens Hyundai moet de Elevate ook op de snelweg uit de voeten kunnen. De basis van het gevaarte is een EV-platform. Op dat platform kunnen, afhankelijk van de taak, verschillende carrosserieën worden geplaatst. Aan de Elevate Concept werken Sundberg-Ferar en Hyundai al drie jaar lang samen. Of er ooit tot de productie wordt overgegaan, is nog maar de vraag. Sommige autojournalisten temperen het enthousiame en stellen zich vragen over de realiseerbaarheid van het project.