Lynk & Co lanceert Netflix-auto in Europa

De Chinese autoproducent Lynk & Co start deze week zijn commercieel offensief in Europa. Opmerkelijk is dat hij de wagens hier niet verkoopt, maar enkel verhuurt, via een soort Netflix-abonnement. Voor wie een beetje creatief is, kan het zelfs een kosteloze huur worden. Wie zijn auto ook laat gebruiken door derden kan zijn factuur immers omlaag halen.