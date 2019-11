Lynk & Co 05: Chinees-Zweedse SUV-coupé voor het eerst in beeld Redactie

07 november 2019

14u06

Auto Lynk & Co wil dolgraag de eerste Chinese autobouwer worden die écht voet aan wal krijgt op Europese bodem. Het zustermerk van Volvo krijgt er van moederhuis Geely ook alle kansen toe, naast de (in Gent gebouwde) 01 zit er namelijk ook een sportief gelijnde SUV-coupé op Volvo XC40-basis in de pijplijn.

Hoewel de marketinglogica van Lynk & Co voorlopig nog ver te zoeken is – zelden een merk met zo’n inspiratieloze modelnamen gezien (of het moeten de collega’s van Polestar zijn) – lijken de Chinezen intussen deksels goed te weten waar de Europese markt nood aan heeft. SUV’s natuurlijk, liefst van al in een wat minder praktische coupévariant. Geruggesteund door de financiële slagkracht van moederhuis Geely én de technologische expertise van zustermerk Volvo bereidt Lynk & Co zich voor om een volledig gamma uit te rollen, gaande van de 01 (een op de XC40 gebaseerde SUV die wellicht ook bij Volvo Gent van de band zal rollen , nvdr) tot en met deze 05, die naar alle waarschijnlijkheid op dezelfde CMA-basis zal komen te staan.

Verdere details over het toekomstige model zijn nog schaars, al ligt het wel voor de hand dat ook de motorisaties – inclusief de plug-in hybride en elektrische aandrijflijn uit de XC40 – nagenoeg identiek zullen zijn. Later deze maand weten we allicht meer, wanneer de 05 officieel uit de coulissen mag komen…