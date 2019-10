Luikenaar in BMW filmt zichzelf met 234 km/u, krijgt 2.400 euro boete en raakt auto kwijt EK - MVDB

21 oktober 2019

10u34

Bron: RTL TVI - Sudpresse 13 Auto Een automobilist uit het Luikse Saint-Georges-sur-Meuse is zijn BMW M6 kwijtgeraakt nadat hij met snelheden tot 234 kilometer per uur over de snelweg raasde. De jonge dertiger filmde in april 2018 zijn capriolen, maar dat is hem vorige week duur te komen staan.

De man plaatste de filmpjes van zijn dollemansrit op de A604 tussen Grâce-Hollogne en Seraing op allerlei websites. Dat ging goed, totdat het Luikse parket de opnames onder ogen kreeg. De automobilist (30) werd ondervraagd en schuldig bevonden, ook al beweerde hij dat hij niet de bestuurder was van de auto. Hij verklaarde de video op internet te hebben gevonden en vervolgens op Facebook te hebben geplaatst.

Helaas voor de man kon hij niet aantonen waar hij het filmpje had gevonden, aangezien het nergens anders te vinden was op internet. Het feit dat de auto duidelijk herkenbaar was als BMW M6 in combinatie met de wetenschap dat zowel de verdachte als diens vader in het dagelijks leven met de bewuste M6 rondrijden was voor de rechter voldoende aanleiding om de man een boete van 2.400 euro op te leggen en zijn snelle BMW coupé verbeurd te verklaren. Zijn rijbewijs is hij voor zes maanden kwijt.

De man stond in mei voor de rechtbank, maar de rechter deed vorige maandag pas uitspraak nadat het parket had gevraagd om twee eerdere veroordelingen aan het onderzoek toe te voegen.