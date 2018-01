Lost deze opvouwbare auto parkeerproblemen op?

Bron: KameraOne 3

Is het een brommer? Is het een auto? Hoe je het ook noemt, dit lichte elektrische voertuig lijkt wel heel handig. De Go City vouw je op tot de grootte van een reiskoffer. De elektrische wagen is gemaakt van aluminium en kan een bestuurder van maximaal 100 kilo vijf uur lang vervoeren zonder op te laden. Hij zou op de markt moeten komen voor ongeveer 2.700 euro.

