Losgeraakt vrachtwagenwiel leidt tot fataal ongeluk: trucker is schuldig aan dood door schuld en krijgt werkstraf Marc Brink

28 mei 2018

14u12

Bron: AD.nl 2 Auto Een vrachtwagenchauffeur (31) is in de Nederlandse stad Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf, een boete en een jaar voorwaardelijke rijontzegging vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige automobiliste. De vrouw uit Schijndel (Noord-Brabant) overleed door toedoen van een losgeraakt vrachtwagenwiel. Volgens de rechter had de verdachte aan de roest op de velg moeten zien dat het te gevaarlijk was om te rijden.

Voor dood door schuld legde de rechtbank een werkstraf van 240 uur op plus een voorwaardelijk rijverbod. Omdat de man uit de plaats Veen niet beschikte over het juiste rijbewijs, kreeg hij ook een boete van 250 euro. De werkstraf en boete komen overeen met de eis van de officier van justitie.

De vrachtwagen met oplegger verloor op 12 mei 2016 twee wielen. Eén wiel rolde van een viaduct op de auto van José Tax. De auto raakte onbestuurbaar, botste tegen een betonnen pilaar en de bestuurster kwam om het leven.

Onvoorzichtig

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) verwijt de vrachtwagenchauffeur en eigenaar van een bedrijf onvoorzichtigheid. Hij zou onvoldoende hebben gecontroleerd of alle bouten van de oplegger goed waren aangedraaid. De twee wielen zijn als een 'set' losgeraakt. "Hij liep een rondje om de vrachtwagen om te kijken of de banden in orde waren, maar hij keek niet naar de moeren'', aldus officier van justitie Patrick van Hees twee weken geleden.

Bart Frencken, advocaat van de verdachte, zei dat de chauffeur wel naar de moeren had gekeken en dat er niets vreemds was te zien.

"Harteloze kl**tzak"

Een zoon en dochter legden een slachtofferverklaring af. De dochter noemde de chauffeur 'een harteloze kl**tzak'. Zij verweet hem nooit contact te hebben gezocht met de nabestaanden. "Hij heeft ons niet eens gecondoleerd", zei zij.

Vrachtwagenchauffeurs moeten wielmoeren dagelijks controleren voordat ze de weg op gaan. De rechtbank oordeelt dat de man onvoorzichtig is geweest, omdat hij is gaan rijden terwijl roest op de velgen van het wiel was te zien. Roest is een indicatie voor losrakende wielmoeren.