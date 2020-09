LIVE. Tesla Battery Day: wat heeft Elon Musk in petto? Redactie

22 september 2020

Vanavond organiseert Tesla na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering Battery Day. Elon Musk beloofde de fans “een van de spannendste dagen in de geschiedenis van Tesla”. Algemeen wordt verwacht dat Musk een nieuwe doorbraak in batterijtechnologie aankondigt. Hoewel, vandaag ging Tesla op de beurs 3,5 procent omlaag in de aanloop naar Battery Day. Voorafgaand aan de presentatie van nieuwtjes over zijn accutechnologie temperde topman Elon Musk de verwachtingen rond het kunnen van Tesla op het vlak van auto-batterijen. De maker van elektrische auto’s zal de komende jaren nog niet zelf op grote schaal accu’s voor elektrische auto’s maken, twitterde Musk gisteren nog. Afwachten dus. Volg hier alles live vanaf 22u30.