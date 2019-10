Live in Tokio: dit is de eerste elektrische wagen van Mazda Redactie

23 oktober 2019

08u45

Bron: www.Fangio.be 0 Auto Nog de hele dag vertoeft het team van Fangio.be op het autosalon van Tokio om er het autonieuws te verslaan. Beginnen doen we met Mazda. In hun thuisland stellen de Japanners hun eerste volledig elektrische wagen voor.

Een model dat trouwens meteen besteld kan worden (de first edition kost 34.590 euro): de Mazda MX-30. Eigenlijk kan je hem zien als het elektrische broertje van de CX-30, de SUV die Mazda eerder dit jaar voorstelde.

De elektromotor van de Mazda MX-30 heet ‘e-Skyactiv’ en levert 143 pk en 265 Nm. Daarnaast heb je recht op een batterij van 35,6 kWh, goed voor een autonomie van zowat 200 kilometer. Dat lijkt niet bijster veel, maar “Mazda gaat ervan uit dat de MX-30 vooral als tweede wagen gekocht zal worden en in dat opzicht is 200 kilometer de perfecte autonomie", maakte Mazda zich op de voorstelling afgelopen nacht in Tokio sterk.

Bovendien gaat Mazda verder op het ecologische elan dat met zo'n elektrische wagen gepaard gaat. De constructeur maakt gebruik van milieuvriendelijke materialen en vervangt echt leder door een plantaardig alternatief. De zwevende middenconsole met creatieve opbergvakken is vervaardigd uit ecologisch gewonnen kurk.

Toch vallen vooral de achterportieren ons het meest op. Dit zijn zogenaamde ‘freestyle deuren', die in de andere richting openen. Of hoe je een beetje Rolls-Royce in een Japanse SUV krijgt ...

Fangio.be zit nog de hele dag op het salon van Tokio. Al het nieuws vanuit de expopaleizen vind je dan ook op onze website!