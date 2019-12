Lewis Hamilton vraagt Mercedes om auto's zonder dierlijke materialen Erik Kouwenhoven

17 december 2019

11u22 1 Auto Lewis Hamilton, meervoudig wereldkampioen Formule 1 en fabrieksrijder voor Mercedes, heeft het Duitse merk gevraagd om geen dierlijke materialen meer te gebruiken in zijn auto’s.

Hamilton volgt sinds 2017 een veganistisch dieet. Hij probeert nu Mercedes-Benz ervan te overtuigen om wereldwijd geen leer van dierlijke oorsprong meer te gebruiken in zijn modellen. “Mercedes-Benz is een gigantisch bedrijf en ik heb later vandaag een telefoontje met de CEO om te bespreken hoe we kunnen werken aan het verwijderen van al het leer dat in de auto’s wordt gebruikt’’, aldus Hamilton tegen het Maleisische tijdschrift The Edge.

Hamilton wil naar eigen zeggen deel uitmaken van een systeem dat helpt om de wereld te genezen en iets positiefs te doen voor de toekomst. Hij is uiterst positief over zijn overstap: “Ik voel me beter dan ooit, zowel fysiek als mentaal. Ik voelde me het jaar ervoor mentaal al sterk gevoeld, maar fysiek heb ik ook een grote stap gezet en dat kwam door de beslissing om mijn dieet te veranderen”, zo vertelde hij aan Motorsport.com in 2017. Dit jaar breidde hij zijn pleidooi voor het veganisme uit door de documentaire The Game Changers te produceren over de relatie tussen het dieet en sporten.

Paddenstoelen

Mercedes zou niet de eerste autofabrikant zijn die geen dierlijk leer meer gebruikt in zijn auto’s. Tesla introduceerde voor het eerst synthetisch leer als een optie voor de Model X in 2016, en de Model S is sinds 2017 helemaal niet meer leverbaar met dierlijk leer. Audi wil ook leer vervangende materiaal gaan leveren op de elektrische e-tron en Bentley studeert op leer dat afkomstig is van paddenstoelen voor de luxueuze SUV Bentayga.

