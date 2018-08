Leveranciers maken zich zorgen of Tesla zijn rekeningen wel blijft betalen ADN

20 augustus 2018

22u04

Leveranciers van Tesla maken zich zorgen of het autobedrijf zijn rekeningen wel blijft betalen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van een enquête onder bedrijven die zaken doen met Tesla.

Een verbond van autobrancheleveranciers stuurde een vragenlijst rond. Van de 22 respondenten gaven 18 bedrijven aan Tesla te zien als financieel risico.

Tesla zit in een moeilijke periode. De productie van de belangrijke Tesla Model 3 lijkt op stoom te komen, maar om dat voor elkaar te krijgen moest het bedrijf van miljardair Elon Musk hoge kosten maken.



De excentrieke Musk krijgt ook veel kritiek op een recente reeks tweets waarin de oprichter-CEO laat uitschijnen Tesla van de beurs te willen halen. Het geld dat daarvoor nodig is, had hij naar eigen zeggen "al geregeld". Maar dat bleek niet te kloppen. Musk had het over gesprekken met het Saoedische staatsfonds, dat een miljardenbelang in Tesla heeft opgebouwd, maar concrete afspraken zijn er nog niet. Beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart, wat het aandeel van Tesla geen goed deed.

Het is niet de eerste keer dat Tesla in slechte papieren zit bij de leveranciers. Eerder dit jaar werd al bericht dat Tesla sommige leveranciers had gevraagd om geld terug te storten of in te stemmen met uitstel van betaling. Musk deed dat toen af als "normale onderhandelingen."

Eind vorige week gaf Musk een emotioneel interview aan The New York Times, waarin hij het onder meer had over de hoge druk die hij ervaart. De raad van bestuur is op zoek naar iemand die hem kan assisteren.