Levensgevaarlijk: jongens rijden zonder bestuurder over Nederlandse snelweg mvdb

19 september 2019

19u31

Bron: RTV NH 2 Auto Op Nederlandse sociale media wordt een filmpje gedeeld waarin enkele jongeren met hun auto over de snelweg A27 ter hoogte van Eemnes (provincie Utrecht, nabij Hilversum) rijden, zonder bestuurder.

Dat meldt de lokale tv-zender RTV NH. Op de beelden is te zien hoe de heren met volle snelheid over de weg rijden en de cruisecontrol hebben aanstaan. De bijrijder corrigeert het stuur af en toe, terwijl de bestuurder van de Volkswagen op de achterbank zit.

De levensgevaarlijke actie van de jongens valt niet bij iedereen in de auto even goed. “Jongens, dit is niet normaal”, zegt één van de passagiers. “Ik wil nog niet dood.” Uiteindelijk neemt de bestuurder, na lang aandringen, weer plaats achter het stuur. Het lijkt erop dat de filmer de beelden aan het livestreamen was. Hij leest veelal afkeurende reacties voor.

De video verscheen dinsdag op filmpjessite Dumpert en werd al ruim 300.000 keer bekeken. Een woordvoerder van de politie zegt niet op de hoogte te zijn van de video.

