Levend uit een gebroken, brandend wrak stappen: kan dat met een gewone auto ook?

Slechts lichte brandwonden aan zijn handen en voeten hield de Franse Formule 1-coureur Romain Grosjean (34) over aan zijn horrorcrash afgelopen zondag in Bahrein. Had een automobilist in een gewone auto op de snelweg een dergelijk ongeval ook overleefd? Waarschijnlijk wel, stelt de Nederlandse veiligheidsdeskundige Jac Wismans.

Natuurlijk, een wedstrijdsituatie op een afgesloten circuit met speciaal uitgeruste racewagens en goed getrainde bestuurders kun je moeilijk vergelijken met het reguliere verkeer. Maar toch, dat iemand een ongeval met zo’n impact kan overleven, roept de vraag op: hoe veilig zijn de auto’s waar iedereen dag in dag uit in rijdt?

Of je zo’n crash ook overleeft in een gewone vijfdeurs gezinsauto met lichtmetalen velgen is moeilijk te zeggen, stelt Edgar Janssen, voormalig onderzoeker bij het Nederlandse Crash Safety Centre van TNO Automotive. “Uiteraard, de veiligheidseisen in de Formule 1 hebben hun dienst bewezen, maar vergeet de geluksfactor niet. Was de coureur ook zelf uit die brandende auto gekomen als hij bijvoorbeeld zijn enkel had gebroken?”

Strenge eisen

Feit is wel dat de personenauto’s die nu op de markt zijn net als Formule 1-auto’s aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen. Auto’s en de afzonderlijke componenten worden op alle fronten getest: frontale botsingen, botsingen in de flank, botsingen door achteropkomend verkeer en roll-overtesten waarbij de auto’s meerdere keren over de kop gaan. Daarbij wordt van alles in ogenschouw genomen. Breken de stoelen niet af? Doen de gordels hun werk?

“Auto’s die hier op de markt komen, krijgen een EuroNCAP-rating: het resultaat van een gerenommeerde crashtest. Autofabrikanten voeren bovenop de wettelijke tests vaak hun eigen zwaardere tests uit, zodat hun producten een hogere EuroNCAP-rating kunnen krijgen.”

Jac Wismans is eigenaar van ongevalsadviesbureau Safeteq, voormalig hoogleraar voertuigveiligheid aan de TU Eindhoven én voormalig onderzoeksleider bij TNO. Hij schat in dat ieder ander zo’n crash in een gewone personenauto óók had overleefd. “Maar om daar een goed antwoord op te geven heb ik alle gegevens van deze crash nodig. In principe geldt: als je in een auto rijdt die vijf sterren haalt in de EuroNCAP, je de veiligheidsgordel om hebt én de airbag zijn werk doet, moet ook jij bij een dergelijke impact deze crash kunnen overleven.”

Het is de ontstane brand die het incident op het circuit extra gevaarlijk maakte, maar volgens Janssen is de kans op brand bij personenauto’s vanwege de strenge eisen rond benzinetanks minimaal. “Brand bij personenauto’s zie je eigenlijk alleen nog wanneer er sprake is van een zeer zware aanrijding, bijvoorbeeld als er een vrachtwagen bij betrokken is en de hele benzinetank eraf is gereden.”

Kreukelzone

“Je ziet dat onze personenauto’s op een vergelijkbare manier gebouwd zijn als Formule 1-wagens”, gaat Janssen verder. “Ook in onze auto’s kennen we het principe van de kooiconstructie die ons moet beschermen tegen impact. Al het metaalwerk, alles wat je als passagier aan kunt raken, behoort tot de ‘kooi’ en alles daarbuiten noemen we de kreukelzone. Die is bedoeld om de energie van de impact op te vangen. De kreukelzone zorgt voor een vertraging van de impact op auto en lichaam. En de gordel zorgt ervoor dat je de ontstane G-krachten goed kunt opvangen, net zoals dat in de cockpit van een Formule 1-auto gebeurt.”

Ook Wismans onderschrijft het belang van de kreukelzone. “Wanneer je van een gebouw van tien verdiepingen hoog springt en op straat belandt, ben je zeker weten dood. Ligt daar een kussen dat mee vervormt, dan is de kans groot dat je het overleeft. Hetzelfde principe hanteert de brandweerman wanneer hij een vangnet gebruikt als iemand uit een brandend gebouw moet springen. Zo werkt ook de kreukelzone van een auto. Als je met een goedgekeurd voertuig met 70 km/u tegen een boom rijdt, is de kans reëel dat je het overleeft.’’

Volledig scherm Een crashtest van Volvo. © Volvo

In elkaar geprakt

Dertig jaar geleden was dat wel anders. Crashvideo’s uit die tijd tonen volledig in elkaar geprakte auto’s. Volgens Wismans zijn zulke slechte auto’s in Afrikaanse landen en India nog wel op de markt, maar in Amerika en Europa is dat uitgesloten. “Je ziet dat de ontwikkelingen in de Formule 1 en het gewone wegverkeer wat veiligheid betreft redelijk gelijklopen en gezorgd hebben voor hoge veiligheidsstandaarden. Interactie van kreukelzones, kooiconstructies en het ontwerp van de voertuigen: het is allemaal steeds beter geworden. Je kunt bijna wel stellen dat we, wanneer we het hebben over passieve veiligheid, het optimum hebben bereikt.”

Binnen de voertuigveiligheid wordt er gesproken over twee soorten veiligheid, passief en actief. Janssen legt het verschil uit. “Binnen de passieve veiligheid gaat men ervan uit dat je een ongeluk zal krijgen. Op alle vlakken wordt daarom gezocht naar een manier om de inzittenden, maar ook andere verkeersdeelnemers, zo goed mogelijk tegen de impact van een crash te beschermen. In de tweede helft van de vorige eeuw hebben we vooral stappen gemaakt op het gebied van deze passieve veiligheid.”

Volledig scherm Jac Wismans. © ANP

“Tegenwoordig richten autobouwers zich steeds meer op actieve veiligheid: hoe voorkom je een ongeval? Met alle moderne technieken is er steeds meer mogelijk. Denk aan een piepsignaal bij het overschrijden van de wegmarkering, sensoren die je ogen in de gaten houden en alarm slaan wanneer je in slaap dreigt te vallen of rijhulpsystemen die automatisch de snelheid van de auto aanpassen bij gevaarlijke situaties. Met als ultieme stap natuurlijk de volledig zelfrijdende auto. Of die gaat zorgen voor honderd procent veilig wegverkeer zal nog moeten blijken, maar in de kern geldt wel: waar mensen bij betrokken zijn, worden fouten gemaakt. Ook in het verkeer.”

Nul ongevallen

Een toekomst waarin helemaal geen dodelijke ongevallen met personenauto’s plaatsvinden, is dat denkbaar? “Het is een heel mooi streven van merken als bijvoorbeeld Volvo om auto’s te realiseren waarmee geen fatale ongelukken meer gebeuren”, stelt Wismans. “En ook het streven van de VN om in 2030 een reductie van 50 procent van het aantal dodelijke ongevallen te realiseren, is een mooie stip aan de horizon. De afgelopen tien jaar is het aantal doden in het verkeer echter nog aanzienlijk gestegen.”

“We zijn weliswaar hard op weg, maar ook zo’n superveilige Volvo met actief remsysteem ligt in de kreukels als hij tussen twee vrachtauto’s terechtkomt. Het helemaal uitsluiten van ongevallen kan niet. Bovendien hebben we het hier alleen nog maar over de inzittenden van auto’s. De meeste winst valt te behalen in het beschermen van de zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietsers en scooterrijders.”

Janssen sluit zich daarbij aan. “Elke dode die je nu méér wilt sparen betekent meer moeite, meer kosten, nog betere veiligheidseisen. En dat betekent ook andere keuzes: auto’s worden duurder, er zullen betere wegen moeten komen en verkeersdeelnemers zullen nog meer van elkaar gescheiden moeten worden. Kijk je alleen naar de auto-inzittenden, dan zal je een heel eind richting dat nulpunt kunnen komen. Als we allemaal nu eens de gordel gaan dragen, niet te hard rijden en niet met alcohol achter het stuur kruipen: dat zou al veel schelen.”

G-kracht De gordel is essentieel voor de bescherming van de auto-inzittende én de Formule 1-coureur, weet veiligheidsspecialist Edgar Janssen. “Die zorgt ervoor dat je bij een ongeluk niet uit de auto wordt geslingerd en dus in de stevige kooiconstructie blijft. De gordel zorgt er, samen met de airbag, ook voor dat je niet hard tegen het dashboard en stuurwiel klapt bij een frontale botsing. De G-krachten die bij een impact vrijkomen kunnen daardoor beter opgevangen worden door het lichaam. In ons dagelijks leven ervaren we 1G, namelijk de zwaartekracht. Formule 1-coureurs ervaren 5G wanneer ze bijvoorbeeld een bocht doorgaan, waardoor hoofd plus helm vijf maal zo zwaar worden. Dat staat dan gelijk aan 25 kg die aan je nek trekt.” “Bij de impact van een crash komt er al snel zo’n 30 tot 50 aan G-krachten vrij op de auto, zij het voor een heel korte periode. Zonder gordel of met een verkeerd gebruikte gordel worden de G-krachten op het lichaam nog groter, omdat er dan geen gebruik wordt gemaakt van de geleidelijke vertraging door de kreukelzone. Hoe strakker de gordel ons in de stoel houdt, hoe beter we de impact aankunnen. Zorg dus dat je altijd goed gebruik maakt van de driepuntsbevestiging.”