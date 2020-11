Leuvense onderzoekers hacken sleutel van Tesla Model X: maar paar minuten nodig om auto te stelen

Elon Musk steekt Mark Zuckerberg voorbij en wordt op twee na rijkste persoon ter wereld

18 november Elon Musk, de CEO van de bouwer van elektrische wagens Tesla, is zoals verwacht een plaats gestegen in de Bloomberg Billionaires Index, nadat het aandeel van Tesla de hoogte is ingeschoten. Musk is volgens de index van het financiële persagentschap nu 110 miljard dollar (zo'n 92,6 miljard euro) waard. Hij springt zo voorbij Facebook-CEO Mark Zuckerberg, die ‘slechts’ 104 miljard dollar (zo'n 87,5 miljard euro) waard is.