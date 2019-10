Leuk zo’n Tesla, tot het scherm het begeeft Niek Schenk

Bron: AD.nl 10 Auto Het leek zo mooi en vooruitstrevend: Tesla heeft heel veel functies van zijn auto’s ondergebracht in een reusachtig beeldscherm. Maar nu bij oudere Tesla’s dat scherm het plotseling blijkt te kunnen begeven, zijn de problemen groot. De elektrische auto’s worden er praktisch onbruikbaar door en kunnen zelfs niet meer opgeladen worden.

Voor de Tesla-rijders die erdoor getroffen worden, is er maar één oplossing: het vervangen van de SSD-geheugenchip die aan het scherm is verbonden. Die blijkt na een paar jaar de hoeveelheid data niet meer te kunnen verwerken, met alle gevolgen van dien. De betreffende auto’s zijn vrijwel altijd uit de garantie en de vervanging van het onderdeel kost al gauw 1.600 euro.

Sensatie

De Tesla Model S was bij zijn introductie in 2012 een sensatie. Niet alleen omdat hij met zijn spannende design de elektrische auto sexy maakte en vriend en vijand verbaasde met zijn rijbereik op batterijen. Ook zijn reusachtige, ruim 17 inch metende touchscreen was spectaculair en is tot de dag van vandaag door geen ander automerk geëvenaard.

Maar nu sommige auto’s van het type Model S tot wel zeven jaar oud zijn, duiken er problemen op rond dit beeldscherm. In Amerikaanse media en op fora van Tesla-rijders verschijnen steeds meer klachten van Tesla-eigenaren die melden dat hun auto ineens niet meer bruikbaar is. Tesla-eigenaren merken in eerste instantie dat het systeem steeds langer nodig heeft om op te starten en dat de bediening trager gaat. Vervolgens gaat het scherm op zwart en is het niet meer tot leven te brengen.

Monteurs

Sommige monteurs slaakten na tientallen reparaties via Twitter een noodkreet en richtten zich persoonlijk tot Tesla-topman Elon Musk. Die heeft inmiddels met een tweet gereageerd: “Het zou nu beter moeten zijn”.

Wat hij daar precies mee bedoelt is onduidelijk. Mogelijk wijst hij er op dat Tesla de betreffende SSD-geheugenchip vorig jaar heeft vervangen door een nieuwer type met groter geheugen. Dat is inderdaad gebeurd. De fabrikant gaat ervan uit dat het probleem zich bij de nieuwere auto’s niet meer zal voordoen, al blijft het lastig de levensduur van computer-onderdelen op lange termijn te voorspellen. Ook bij de geheugenchip die Tesla destijds inbouwde, was niet voorzien dat die later tot problemen zou leiden, omdat er nu eenmaal steeds meer data in een auto opgeslagen wordt.

Should be much better at this point Elon Musk(@ elonmusk) link

Pijnlijk

Natuurlijk komt het vaker voor dat auto-onderdelen het na een jaar of zeven begeven. Maar bij Tesla is het extra pijnlijk dat het om het centrale beeldscherm gaat, omdat dat een essentiële rol speelt in het functioneren van de auto.

Het laat zich verder eenvoudig verklaren waarom juist Tesla-rijders in de VS de afgelopen weken hier melding van maken. De Tesla Model S, het eerste model met een dergelijk scherm, werd destijds eerst in Amerika en Canada op de markt gebracht. Dat gebeurde in 2012. Pas in de jaren daarna kwam hij naar Europa. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat de problemen zich ook hier voor zullen doen.