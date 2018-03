LeasePlan start met particuliere leasing tweedehandswagens HR

23 maart 2018

16u41

Bron: Belga 0 Auto LeasePlan start in België een service waarmee particulieren een recente tweedehandsauto's kunnen leasen. De grote leasingspeler doet dat via de website CarNext.com en een verkooppunt in Aartselaar.

Leaseplan lanceert vandaag in België de website CarNext.com. Via die weg kan je als particulier al tweedehandswagens kopen. Maar tegen juni wordt daar een nieuwe optie aan toegevoegd. "Mensen verruilen hun eigen wagen steeds vaker voor een 'car-as-a-service'. We spelen in op deze trend van 'ownership' naar 'usership' door op korte termijn onze tweedehandswagens ook aan particulieren te leasen", zegt Johan Portier, managing director van Leaseplan Belux.

Moderne wagens

Het bedrijf, dat stelt dat voorlopig niemand dit concept aanbiedt, benadrukt dat het om recente wagens gaat, met moderne veiligheidssystemen en die voldoen aan recente milieunormen.

In Aartselaar is sinds kort een eerste winkel geopend om de wagens te bezichtigen en een testrit te maken. Later dit jaar hoopt het bedrijf op een tweede punt.