Last van laaghangende zon tijdens rijden? Dankzij deze tips hou je het veilig op de weg

30 oktober 2019

06u30

Bron: VAB 13 Auto Het kwik heeft een duik genomen, maar de zon is voorlopig nog volop van de partij. Buiten is het aangenaam vertoeven, maar voor wie de weg op moet, is het opletten geblazen door de laagstaande zon. Met deze simpele tips hou je het veilig voor jezelf én andere weggebruikers.

Bij helder weer kan zowel in het voorjaar als in het najaar de zon erg laag staan en fel schijnen. Dat levert vooral problemen op tijdens de ochtend- en avondspits: weggebruikers raken verblind, zien overstekende voetgangers niet of merken de remlichten van de voorganger te laat op.

In België gebeuren er gemiddeld twee ongevallen per dag door verblinding door de zon, aldus het Waals Instituut voor de Verkeersveiligheid (AWSR). Elk jaar vallen hierdoor zo’n 660 letselongevallen, zo berekende het verkeersinstituut Vias. Dankzij een aantal simpele tips kan je de kans op ongevallen fel verminderen.

Zonnebril

Mobiliteitsorganisatie VAB vraagt automobilisten om altijd een zonnebril in de auto te leggen, en bij voorkeur een exemplaar met een goede UV-bescherming. Een goede zonnebril beschermt tegen reflecterend licht en schitteringen op het wegdek.

Nog beter zijn zonnebrillen met polariserende glazen. Die nemen de schittering van de UV-straling weg en worden donker bij felle zon en lichter als het bewolkter is.

Propere ruiten

Ook propere ruiten kunnen bijdragen aan de veiligheid. Een vuile autoruit maakt het nog moeilijker om de weg goed te zien. In combinatie met fel licht wordt die namelijk ondoorzichtig.

Was ook zeker regelmatig de binnenkant van je voorruit. Na verloop van tijd vormt zich op de binnenkant een film van kleine vuildeeltjes die via de ventilatie binnenkomt.

Om altijd op schone ruiten te kunnen rekenen, is het belangrijk de ruitenwissers regelmatig te controleren, indien nodig te vervangen (oude ruitenwissers maken strepen) en de sproeivloeistof bij te vullen.

Snelheid matigen

De snelheid aanpassen is altijd veiliger, en zeker in het geval van een laaghangende zon. In combinatie met file kan overdreven snelheid gevaarlijk zijn, omdat je dan minder tijd hebt om te reageren.

Dimlichten

Ook zelf zichtbaar zijn is belangrijk bij een laaghangende zon. Het kan dus helpen om de dimlichten aan te steken, zodat ook de andere weggebruikers je goed zien.

Zonneklep

De ingebouwde zonneklep biedt uiteraard soelaas, maar er zijn ook verschillende transparante zonnekleppen die je eenvoudig op je bestaande zonneklep kan bevestigen. Ze doen hetzelfde als een zonnebril. Het verduisterde glas van de zonneklep vermindert schitteringen zonder je zicht op de weg te blokkeren.

Autozetel afstellen

Verder kan je ook je autozetel zodanig afstellen dat je de zonneblinden efficiënt kan gebruiken.

En tot slot nog een tip voor bij het uitrijden van een tunnel: de pupillen van je ogen hebben enkele seconden nodig om zich aan te passen aan het licht. Kom je bij het einde van de tunnel, gebruik zeker om die reden dan je zonneblinden en een zonnebril en matig je snelheid.