Land Rover van Dalai Lama geveild voor 130.000 euro Erik Kouwenhoven

09 september 2019

10u36

Bron: AD 0 Auto Een Land Rover Series II uit 1966 was ongeveer tien jaar lang de bedrijfsauto van de boeddhistische leider Dalai Lama. Veilinghuis RM Sotheby’s bracht de gerestaureerde auto onder de hamer en veilde de Land Rover voor 130.000 euro.

De Land Rover is niet alleen interessant door zijn prominente vorige eigenaar, maar ook door zijn turbulente geschiedenis. De Series II uit 1966 werd nieuw afgeleverd in Nepal in februari 1966 en daarna door de broer van de Dalai Lama naar India gebracht, waar de priester sinds 1959 in ballingschap woonde. In het berggebied van Dharamsala was de Land Rover ongeveer tien jaar in gebruik als bedrijfswagen door de geestelijk leider.

Na tien jaar kwam de Land Rover in bezit van de Dalai Lama Foundation in Palo Alto, Californië, en werd volledig gerestaureerd voor een kleine 50.000 dollar. De auto wordt geleverd met een certificaat van de British Motor Industry Heritage Trust, het originele kenteken en de Indiase registratie en verzekeringspolissen die de Dalai Lama als eigenaar aanwijzen.

Het veilinghuis hoopte op een bedrag van 100.000 tot 150.000 dollar (ongeveer 90.200 tot 135.300 euro), maar de auto werd uiteindelijk afgehamerd op ongeveer 130.500 euro. Auto's van hooggeplaatste geestelijken leveren doorgaans aardig geld op. Denk aan de VW Golf VI van paus Benedictus XVI, die maar liefst 189.000 euro opbracht en enkele jaren geleden werd gekocht door een Amerikaans online casino.