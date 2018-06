Lancia Delta Integrale maakt comeback Erik Kouwenhoven

04 juni 2018

06u27

Bron: AD.nl 0 Auto De Lancia Delta Integrale keert terug. Niet in de showroom van de Lancia-dealer, maar onder de vleugels van de Italiaanse onderneming Automobili Amos. Het model moet een moderne reïncarantie van de beroemde hot hatchback worden, net zoals de Singer dat is van een Porsche 911.

Oudere modellen met een bijna mythische status nieuw leven inblazen: soms doen de fabrikanten het zelf, zoals Land Rover met de Defender V8, Jaguar met de D-Type en E-Type en Aston Martin met de DB4. In andere gevallen pakken particuliere bedrijven zo'n project op, zoals Singer die de 911 als uitgangspunt neemt.

Carbon

De Italiaanse coureur Eugene Amos valt in dezelfde categorie. Hij heeft een bedrijfje opgericht dat de Lancia Delta Integrale een gelijkwaardige behandeling wil geven. Goed nieuws dus voor Lancia-liefhebbers met veel geld en weinig hang naar authenticiteit. Amos belooft meer dan 1.000 onderdelen te controleren en gaat zelfs carbon gebruiken om de Delta Integrale naar een hoger plan te tillen.

Betrouwbaarheid

De basis voor de nieuwe Integrale wordt de gewone Delta, want Amos geeft toe dat Integrales inmiddels te waardevol zijn om de zaag in te zetten. De auto die tussen 1979 en 1993 van de band liep, heeft een iconische status, mede door zijn succesvolle carrière in de rallysport. Klanten zijn er dus ongetwijfeld voor te vinden. Nou alleen nog hopen dat de nieuwkomer betrouwbaarder wordt dan het origineel. Dat is nog niet gezegd, want volgens goede Italiaanse traditie is de eerste deadline - een onthulling tijdens het Concorso d’Eleganza Villa d’Este - alvast niet gehaald.