Lancia-collectie met Martini-striping maakt liefhebbers dorstig, geschatte waarde: 6,8 miljoen euro Erik Kouwenhoven

29 januari 2020

06u25

Bron: AD.nl 3 Auto De uit Ierland afkomstige John Campion doet een deel van zijn autoverzameling in de verkoop. De bonte collectie Lancia’s heeft twee overeenkomsten. Ze zijn allemaal ingezet in de racewereld én ze zijn voorzien van Martini-striping. Totale waarde: 6,8 miljoen euro.

John Joseph Campion reisde ooit de wereld rond als kabelsleper en podiumbouwer met rockbands. Later ontwikkelde hij draagbare generatoren voor deze bands, zodat ze hun instrumenten, versterkers en andere apparatuur van stroom konden voorzien. Onder zijn klanten waren bands als AC/DC, Kiss, de Rolling Stones en U2. Zijn onderneming groeide uit tot een miljardenbedrijf en dat gaf Campion de financiële ruimte om zich meer met zijn hobby bezig te houden: het verzamelen van bijzondere auto’s.

Naast verschillende superbike-motorfietsen, Amerikaanse sportwagens en Ferrari- en Porsche-modellen, omvat zijn collectie ook een vrij complete verzameling raceauto’s van het merk Lancia. Een groot deel hiervan wordt nu echter verkocht. De Britse dealer van klassieke auto’s Girardo & Co. heeft de eer om in totaal zes race- en rally-Lancia’s te verkopen in de iconische kleurstelling van het Italiaanse vermoutmerk. Geschatte opbrengst: ongeveer 6,8 miljoen euro.

Het nieuwste exemplaar van het zestal is tevens het meest succesvol: de Lancia Delta HF Integrale, die werd gebouwd volgens de voorschriften van de Group A, won tussen 1987 en 1992 zes wereldkampioenschappen op rij. Een prestatie die zelfs Citroën niet kon evenaren in de tijd met Sebastien Loeb. Andere auto’s uit de collectie zijn een Group B rally-Delta S4 die bijna 550 pk sterk is en een prachtige Lancia 037 Rally Evo 2 Group B uit 1984.

Ook een Lancia LC1 en LC2 ontbreken niet, net zomin als een Lancia Beta Montecarlo Turbo Group 5, die was voorzien van een reusachtige KKK-Turbo. Hierdoor werd de 1.4-liter viercilinder bijna 500 pk sterk, wat vrij veel is voor een auto van 780 kilo. Ook hiermee werd Lancia wereldkampioen rally. Saillant detail: de Beta was de eerste Lancia die werd voorzien van Martini-striping. Voor die tijd waren uitsluitend Porsches gesponsord door het drankenmerk. Eigenlijk ontbreken alleen de Lancia Fulvia en Stratos. Maar die zijn helaas nooit geleverd in Martini-outfit.