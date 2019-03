Lamborghini wil de 'Rambo Lambo’ weer gaan bouwen Erik Kouwenhoven

22 maart 2019

20u10

Bron: AD.nl 1 Auto Lamborghini heeft sinds enige tijd een SUV in het programma, maar de moderne Urus lijkt in niets op de hoekige, sterke en brede LM002 die het merk in de jaren tachtig bouwde. Het Italiaanse merk denkt nu na over een spirituele opvolger.

De LM002 werd 26 jaar geleden geïntroduceerd. De 2,6 ton zware auto was zo hoekig, breed en krachtig, dat hij de bijnaam ‘Rambo Lambo’ kreeg. Met zijn twaalfcilindermotor was er ook geen gebrek aan vermogen. De auto was 450 pk sterk - voor die tijd een unicum voor een SUV. Er zijn er in totaal slechts 328 van gemaakt en de prijzen lopen op tot 300.000 euro.

Het dichtstbijzijnde dat de Lambo-koper vandaag kan kopen, is een Urus met offroad-pakket. Maar dat kan veranderen, zo merkte Stefano Domenicali, CEO van Lamborghini, op in een interview met MotorTrend. Hij onthulde dat het bedrijf een nieuwe, robuuste SUV overweegt in de geest van de LM002. Volgens hem is het oude model zo populair, dat klanten bij Lamborghini rechtstreeks klassieke LM002's proberen te kopen. Hoe de moderne interpretatie van de Rambo Lambo eruit zal zien, is nog niet bekend.

