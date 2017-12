Lamborghini lanceert snelste SUV ter wereld Caspar Naber

22u51

Bron: AD.nl 2 AFP Sportwagenfabrikant Lamborghini presenteerde de SUV vandaag. Auto Voor het eerst in 25 jaar heeft de Italiaanse sportwagenbouwer Lamborghini weer een SUV gelanceerd. En wat voor één! De topsnelheid van de Urus bedraagt maar liefst 305 kilometer per uur dankzij een verbrandingsmotor met twee turbo's.

'Knotsgek en belachelijk snel', typeert het Nederlandse tijdschrift Autoweek de Lamborghini Urus. "In tegenstelling tot het legendarische model LM002 met een V12-motor, heeft de Urus een twin-turbo 4.0 liter V8 gekregen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Lamborghini dat het merk met een turbo V8-model komt. In combinatie met het vierwielaandrijvingssysteem met torque vectoring hebben de Italianen er een waar een kanon van weten te maken".

Lamborghini bedacht vijf rijmodi voor verschillende ondergronden: Strada (straat), Terra (off-road), Neve (sneeuw), Sport en Corsa (circuit). In die laatste modus wordt 87 procent van de kracht naar de achterwielen gestuurd. Het interieur en exterieur kenmerken zich door hexagonale vormen.

De Italiaanse sportwagenfabrikant presenteerde de Urus - de naam verwijst naar de eerste wilde Euraziatische os Aurochs - vandaag tijdens een grote show in zijn historische fabriek bij Bologna. Daar rolde van 1985 tot 1992 de eerste Lamborghini SUV van de band: de LM002.

Wikipedia De LM002, Lamborghini's eerste SUV.

De opvolger, met een verkoopprijs van 171.500 euro, was volgens CEO Stefano Domenicali "op elk niveau een uitdaging". De Urus zou de productie in 2019 volgens hem moeten verdubbelen. Lamborghini, onderdeel van de Volkswagen Group, produceerde vorig jaar 3.457 bolides.

SSUV

De Urus sprint in slechts 3,6 seconden van nul naar 100 kilometer per uur. De acceleratietijd en maximumsnelheid waren voor Lamborghini aanleiding de terreinwagen te bestempelen tot tot SSUV (Super Sport Utility Vehicle). "Met deze idiote waarden pakt Lamborghini overigens geen acceleratierecord. Zo doet de 717 pk sterke Jeep Grand Cherokee Trackhawk ook 0-100 in 3,6 seconden. Qua topsnelheid is de Urus echter sneller dan de Bentley Bentayga, die met zijn introductie werd omschreven als de snelste productie-SUV ooit (301 km/u). De nieuwe Cayenne Turbo die we onlangs reden heeft in de basis dezelfde 4.0 V8 onder de kap. In de Porsche is het blok goed voor 550 pk (0-100 3,9 seconden)", aldus Autoweek.

AP De Urus sprint in 3,6 seconden van nul naar 100 kilometer per uur.

EPA

AFP De productieversie van de Urus in de straten van Bologna. De remweg van de 2.154 kilo zware terreinwagen bedraagt bij 100 kilometer per uur slechts 33,7 meter.