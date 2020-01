Lamborghini en MIT patenteren supercondensators Erik Kouwenhoven

27 januari 2020

20u29

Bron: AD.nl 2 Auto Lamborghini heeft samen met de wereldvermaarde technische universiteit MIT een manier gevonden om elektrische energie op te slaan in supercondensatoren. Deze zijn licht én supersnel oplaadbaar.

Lamborghini wil wel elektrische auto’s maken, maar zag tot nu toe weinig heil in het bouwen van een auto met loodzware accu’s. En dus klopten ze een aantal jaar geleden aan bij het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) om te proberen met zogeheten supercondensators dit probleem op te lossen.

Bij een supercondensator wordt de elektriciteit niet opgeslagen in accu’s, maar in (delen van) de carrosserie zelf. De techniek is niet nieuw, maar Lamborghini en het MIT zijn er naar eigen zeggen wel in geslaagd om de capaciteit ervan te verdubbelen.

De samenwerking met het MIT leidde eerder al tot de bouw van de Lamborghini Aventador, die gebruikmaakt van supercondensatoren om het start-stopsysteem pijlsnel te laten functioneren.

In het studiemodel Terzo Millennio uit 2017 liep Lamborghini al vooruit op de techniek. In dit model maken supercondensators deel uit van de carrosserie van de auto, wat extra gewicht en ruimte scheelt. Volgens de Italiaanse constructeur is de toepassing veelbelovend als vervanging van accu’s voor elektrische auto’s. De Audi-dochter heeft de techniek gepatenteerd, maar niet bekendgemaakt wanneer deze productierijp is.