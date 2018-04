Lamborghini breekt in twee na botsing met verlichtingspaal HR

28 april 2018

22u02

Opmerkelijke beelden van een Lamborghini. Die brak na een botsing met een betonnen verlichtingspaal in twee stukken.

De beelden van het ongeval werden verspreid door de hulpdiensten van Fairfax County in de Amerikaanse staat Virginia. De bestuurder raakte bij de crash slechts lichtgewond. Het achterste deel van de wagen zou na het ongeval ook even in brand gevlogen zijn, maar de vlammen konden snel gedoofd worden. De oorzaak van het ongeval was niet meteen duidelijk.