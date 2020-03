Lamborghini belandt tijdens trouwstoet in de sloot, bestuurder meldt zich alsnog mvdb

02 maart 2020

12u48

Bron: AD.nl 2 Nederland De bestuurder van een witte Lamborghini Aventador, die zaterdagmiddag in het Nederlandse Heemskerk (Noord-Holland) in een sloot belandde, heeft zich alsnog bij de politie gemeld. Volgens een getuige maakte de auto deel uit van een trouwstoet.

De peperdure Lamborghini zou eerst een andere auto hebben geraakt en vervolgens in het water zijn beland. Toen de politie ter plekke kwam, stond de bekende vleugeldeur van de auto open, maar van de inzittende(n) ontbrak elk spoor. De politie vermoedde al meteen dat de bestuurder bij een andere auto was ingestapt.

De Lamborghini (nieuwprijs minstens 580.000 euro) is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald en door de politie in beslag genomen. De auto had een Duits exportkenteken en was waarschijnlijk gehuurd of geleend, om indruk te maken tijdens de trouwstoet. Heemskerk is een kustplaats op ruim 30 kilometer ten noordwesten van Amsterdam.

In oktober crashte een peperdure Lamborghini Huracan, die deel uitmaakte van een trouwstoet,in de stad Utrecht. De bolide was nog geen jaar oud.