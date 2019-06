Lada komt met budgetcamper van minder dan 20.000 euro Erik Kouwenhoven

03 juni 2019

06u18

Bron: AD.nl 13 Auto Een beetje goed uitgeruste mobilhome kost al snel 60.000 euro. Maar Lada komt de budgetkampeerder tegemoet met een model dat naar verluidt voor minder dan 20.000 euro in de showroom staat.

Het wachten is natuurlijk op de eerste grappen over deze speciale camper van Lada, maar de prijs is uiterst serieus. Want voor een camper van minder dan 20.000 euro is wel een markt te vinden, ook al is het een product van het meest belachelijk gemaakte automerk ter wereld, althans in West-Europa.

De camper is ontwikkeld door een in Moskou gevestigd bedrijf met de naam Lux-Form, dat is gespecialiseerd in de bouw van verwijderbare kampeermodules op basis van de Lada Granta - een kleine sedan die niet in België geleverd wordt. Veel ruimte is er van binnen niet, maar de ontwerpers zijn er wel in geslaagd er een rijk uitgerust geheel van te maken.

Volgens de bouwers van deze camper biedt het compacte ontwerp alles wat nodig is voor twee mensen om te kunnen genieten van een kampeervakantie. De woonruimte is twee meter lang, anderhalve meter hoog, 1,6 meter breed en heeft een inklapbaar bed van 1,6 meter bij 1,9 meter. De camper is in totaal vijf meter lang.

De woonkamer heeft een keuken met een fornuis en een gootsteen, een kast en een complete badkamer met een douche, toilet en wastafel. Zoet water is afkomstig van een verwarmde opslagtank waarin zeventig liter kan. Het model is voorzien van tanks met propaan en elektriciteit. Wat de prijs betreft worden officiële getallen niet genoemd, maar volgens Lada Online zouden de prijzen variëren tussen de 17.500 dollar (15.650 euro) en 27.500 dollar (24.600 dollar). Het bekendste Russische automerk maakte in april bekend de verkoop in West-Europa te stoppen.