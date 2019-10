Laatste Saab aller tijden staat te koop Redactie

11 oktober 2019

Liefhebber van het ter ziele gegane Saab? Dan is dit misschien wel de kans van je leven…

Sinds het faillissement van Saab, nu ruim vijf jaar geleden, werd het betrekkelijk stil rond het merk uit Tröllhattan. Akkoord, de Chinezen van NEVS (voor National Electric Vehicle Sweden) hebben de 9-3 opnieuw tot leven gewekt als elektromobiel, alleen blijft die remake a) voorbehouden aan de Chinese thuismarkt en b) niet meer dan een klakkeloze kopie van het Scandinavische origineel. Doorwinterde fans van het merk krijgen echter nog een allerlaatste kans om een originele Saab 9-3 op de kop te tikken, nu het laatste exemplaar dat ooit de fabriek in Trollhättan verliet, te koop wordt aangeboden op een Zweedse zoekertjessite .

De grijze 9-3 Aero, die in 2014 gebouwd werd en sindsdien slechts 70 kilometer heeft afgelegd (volgens de aanbieder werd de wagen alleen gebruikt voor enkele fotoshoots nabij de fabriek), is voorzien van de krachtigste 2 liter-turbobenzine (220 pk) die Saab destijds in de aanbieding had. In dat opzicht lijkt de instelprijs van zo’n 40.000 euro behoorlijk aantrekkelijk, zeker als je weet dat je er ook nog eens een bezoek aan NEVS én het Zweedse Saab Museum bovenop krijgt…